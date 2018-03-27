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HBO прислал фанатам «Кремниевой долины» бесплатную пиццу от лица вымышленного стартапа Sliceline из сериала
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HBO прислал фанатам «Кремниевой долины» бесплатную пиццу от лица вымышленного стартапа Sliceline из сериала 

DTF.RU 53 минуты назад
Фото: DTF.RU
За доставку отвечали не только курьеры, но и дроны.
25 марта состоялась премьера пятого сезона сериала «Кремниевая долина». В честь старта показов компания HBO запустила акцию для фанатов.
Зрителям из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско выборочно отправил бесплатную пиццу. Коробки были оформлены в стиле вымышленного бренда Sliceline из телешоу.
Чтобы принять участие в акции, зрители публиковали в Твиттере записи с хэштегом sliceline и эмодзи пиццы. Организаторы случайно выбирали пользователей и отправляли к ним курьера или дрона.
Как только [бренд] Sliceline появился в сценарии, мы поняли, что фанаты начнут его искать. Ожидалось, что мы сделаем что-нибудь крутое, чтобы ещё сильнее вовлечь [зрителей] в телешоу.
Акция проводилась при поддержке сервиса доставки Fooji. По информации сайта Adweek, организаторы отправили как минимум 525 пицц, а их цель — 714 пицц.
Стартап Sliceline появился в первой серии пятого сезона «Кремниевой долины». Его создатель сделал приложение по доставке пиццы, которое показалось главным героям глупым, но тут же получило финансирование.
Это уже не первый случай, когда промо-кампания «Кремниевой долины» выходит за пределы телеэкранов. Ранее в App Store появилось приложение, определяющее, есть ли на фото хот-дог. Такую же программу в четвёртом сезоне телешоу придумал один из героев.
#hbo #кремниеваядолина #фан
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