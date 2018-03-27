Как уменьшить выплаты по кредиту при покупке деревянного дома

Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление правительства запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. «У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение», — сказал глава правительства.

На реализацию программы в бюджете заложено 197,7 млн рублей. Это позволит приобрести около 2,5 тыс. домов. Если пилотная программа в 2018 году будет успешной, ее действие может быть продлено на 2019–2021 годы.