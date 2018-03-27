Ещё
Как уменьшить выплаты по кредиту при покупке деревянного дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как уменьшить выплаты по кредиту при покупке деревянного дома 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление правительства запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. «У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение», — сказал глава правительства.
На реализацию программы в бюджете заложено 197,7 млн рублей. Это позволит приобрести около 2,5 тыс. домов. Если пилотная программа в 2018 году будет успешной, ее действие может быть продлено на 2019–2021 годы.
Мария Селиванова
ТАСС: последние новости
Васильев назначил Абдулмуслима Абдулмуслимова главой Минсельхоза республики Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз" КС постановил смягчить последствия отмены закона о маткапитале на Ставрополье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина406
Путин произвел перестановки в МИД22
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»319
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову199
Трамп начал терять уважение Путина217
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение