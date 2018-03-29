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АСВ предложило расширить систему страхования вкладов на все юрлица
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АСВ предложило расширить систему страхования вкладов на все юрлица 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает распространить страхование определенной суммы в банках на всех юридических лиц, норма может заработать в 2018 году, сообщил депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
По его словам, закон о страховании средств малых и микропредприятий может быть принят уже в апреле текущего года.
"По страхованию средств малых предприятий — мы тоже подошли к решению, я ставил задачу, чтобы мы этот закон приняли в апреле. Там есть вопрос, связанный с учётом микро— и малых предприятий… бывают временные лаги, как учитывать, чтобы применять этот закон", — сказал Аксаков.
"Но мы сейчас с ФНС договариваемся по решению этого вопроса, рассчитываем на поддержку Алексея Владимировича (Моисеева, замминистра финансов— ред.), поскольку они курируют ФНС. Допускаю, что в апреле мы эту задачу решим", — добавил он.
"Директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Олегович Исаев предлагал вообще распространить страховку на все юридические лица, это следующий этап. Мы сначала примем это решение. Понятно, что не на все средства, на ограниченный объём средств, но тем не менее такое вполне возможно, что в этом году будет реализовано", — подчеркнул депутат.
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