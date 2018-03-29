АСВ предложило расширить систему страхования вкладов на все юрлица

По его словам, закон о страховании средств малых и микропредприятий может быть принят уже в апреле текущего года.

"По страхованию средств малых предприятий — мы тоже подошли к решению, я ставил задачу, чтобы мы этот закон приняли в апреле. Там есть вопрос, связанный с учётом микро— и малых предприятий… бывают временные лаги, как учитывать, чтобы применять этот закон", — сказал Аксаков.

"Но мы сейчас с ФНС договариваемся по решению этого вопроса, рассчитываем на поддержку Алексея Владимировича (Моисеева, замминистра финансов— ред.), поскольку они курируют ФНС. Допускаю, что в апреле мы эту задачу решим", — добавил он.