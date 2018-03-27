В 2018 году в округе реализуют более 350 мероприятий по безопасности дорожного движения

В текущем году в Северо-Восточном округе Москвы проведут 351 мероприятие по безопасности дорожного движения. Это стало известно из слов заместителя префекта Бориса Андреева

— В 2018 программа будет более мощная по сравнению с прошлым годом, — отметил Андреев на прошедшем заседании.

Он также отметил, что перечень локально-реконструктивных мероприятий на объектах улично-дорожной сети уже полностью составлен. Согласно перечню в округе проведут такие мероприятия, как: обустройство новых тротуаров, пешеходных ограждений и пешеходных переходов, новых парковочных карманов, замену бортового камня и многие другие.

В ходе заседания Андреев подвел итоги прошедшего года. Он уточнил, что в 2017 году было реализовано около 87 подобных мероприятий.

По итогу совещания, зампрефекта отметил важность программы КСОДД. Именно благодаря реализации программы, в округе поддерживается безопасность на дорогах.