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В 2018 году в округе реализуют более 350 мероприятий по безопасности дорожного движения
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В 2018 году в округе реализуют более 350 мероприятий по безопасности дорожного движения 

Управа Останкинского района 52 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
В текущем году в Северо-Восточном округе Москвы проведут 351 мероприятие по безопасности дорожного движения. Это стало известно из слов заместителя префекта Бориса Андреева.
— В 2018 программа будет более мощная по сравнению с прошлым годом, — отметил Андреев на прошедшем заседании.
Он также отметил, что перечень локально-реконструктивных мероприятий на объектах улично-дорожной сети уже полностью составлен. Согласно перечню в округе проведут такие мероприятия, как: обустройство новых тротуаров, пешеходных ограждений и пешеходных переходов, новых парковочных карманов, замену бортового камня и многие другие.
В ходе заседания Андреев подвел итоги прошедшего года. Он уточнил, что в 2017 году было реализовано около 87 подобных мероприятий.
По итогу совещания, зампрефекта отметил важность программы КСОДД. Именно благодаря реализации программы, в округе поддерживается безопасность на дорогах.
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