«Где дороги?»: в тоннеле около вокзала появилась яма с острыми краями

На улице Туннельный спуск в Железнодорожном районе Новосибирска образовалась яма с острыми краями.

Асфальт разрушился в тоннеле, соединяющем улицы Владимировскую и Дмитрия Шамшурина.

«Глубокая яма с открытыми краями. 26 марта я здесь пробила правое переднее колесо, правое заднее тоже требует ремонта шиномонтаж обошёлся в 7 тысяч рублей, но ещё предстоит сделать диагностику ходовой части», — сообщила в редакцию НГС читательница Юлия.

По словам девушки, она уже обратилась в департамент благоустройства города, где ей пообещали засыпать яму щебнем.

«Но сегодня всё без изменений», — резюмировала Юлия.

На прошлой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме — на улице Ипподромской водители несколько дней подряд пробивали колёса из-за провалившегося асфальта. После публикации дорожники заделали яму, но сегодня она снова появилась на старом месте.