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Эксперты рассказали о дефиците современных торговых центров в российских регионах
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Эксперты рассказали о дефиците современных торговых центров в российских регионах 

Rambler News Service 59 минут назад
Управляющий партнёр и генеральный директор Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко заявил, что сгоревший комплекс «Зимняя вишня» в Кемерове нельзя назвать торговым центром в современном понимании. По его словам, сегодня в России большое количество подобных объектов — например, в Перми.
«На основании того, что я читал о том, что собой представлял этот «сарай», его нельзя назвать торговым центром. Эти помещения не имеют ничего общего с современным профессиональным торговым центром. Нельзя делать вывод на основе произошедшего, что торговые центры небезопасны. К сожалению, таких объектов (как «Зимняя вишня». — RNS) действительно очень много. Правила, по которым такие объекты возникали в 1990-е годы и начале 2000-х, очень сильно зависели от конкретного региона», — сказал Рябокобылко.
В качестве примера консультант привёл город Пермь, в котором практически отсутствуют современные торговые центры.
«Люди, которые были у власти определённое время, занимались развитием своих собственных форматов торговой недвижимости», — подчеркнул Рябокобылко, отметив, что подобные ограничения мешали развитию конкуренции на многих региональных рынках.
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