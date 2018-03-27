Выступление Сати Казановой спровоцировало новые слухи о ее беремености

Певица Сати Казанова вновь оказалась в центре внимания СМИ и поклонников. Дело в том, что для своего последнего выступления в рамках концерта «Партийная зона МУЗ-ТВ» звезда выбрала платье, которое, на взгляд внимательной публики, не помогло ей скрыть уже немного округлившийся животик. В результате, поклонники певицы уверены — она просто не хочет рассказывать о беременности, поскольку всегда предпочитает держать личную жизнь втайне от общественности. Тем временем, в Сети уверены — Сати находится, как минимум, на четвертом месяце ожидания малыша.

Публикация от Официальный фан-клуб (@ofk_satikazanova) 25 Мар 2018 в 10:20 PDT Так, например, обсуждают видео выступления певицы ее поклонники на странице одного из фан-клубов: «Она беременна», «Тоже так показалось», «Чувствую, будет мальчик». Правда, авторы страницы уверены, что Сати не беременна и их подписчикам просто «показалось».

Публикация от Официальный фан-клуб (@ofk_satikazanova) 25 Мар 2018 в 10:22 PDT Напомним, что сама Сати слухи об ожидании первенца упорно отрицает.

Это неправда! Не знаю, что порталы там напортачили. Может, они подумали так, потому что у меня выходит клип на песню «Мама», и перепутали, не знаю,

— уже сообщала Сати Казанова изданию «OK!».

Напомним, что недавно артистка действительно анонсировала песню, посвященную маме. Она также спела ее во время выступления на канале МУЗ-ТВ. Выход композиции Сати Казанова приурочила ко дню рождения своей матери: «Не хватит никаких цветов в мире, чтобы одарит тебя ими! Не хватит никаких слов человеческих, чтоб выразить любовь и благодарность мои к тебе. Пожалуйста, будь счастливой — безусловно любимой и счастливой!».

Публикация от Официальный фан-клуб (@ofk_satikazanova) 25 Мар 2018 в 8:58 PDT Поклонники ждут известия о беременности еще и потому, что в прошлом году Сати Казанова вышла замуж. Ее избранником стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо . С ним она познакомилась на свадьбе подруги, в Германии , чуть меньше года назад.

А не так давно Сати Казанова призналась: ее мама уже буквально заждалась внуков.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Фев 28, 2018 в 7:19 PST Фото: Instagram

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