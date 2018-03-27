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Зарядка от розетки: в Самаре во время ЧМ инвалидов будут перевозить на белых электрокарах
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Зарядка от розетки: в Самаре во время ЧМ инвалидов будут перевозить на белых электрокарах 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области закупят пять электромобилей для оказания транспортных услуг маломобильным гражданам. Сейчас сотрудники профильного министерства ищут поставщика. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— В каждом электрокаре помимо пяти сидячих мест должно быть одно для инвалидного кресла, — говорится в документах закупки. — Все сиденья должны быть влагоустойчивыми.
Грузоподьемность каждого автомобиля — до 700 кг. На одном заряде батареи машина должна проходить не менее 60 км с максимальной скоростью от 25 км/ч. Подзарядить аккумулятор можно будет от бытовой розетки на 220 вольт. Заказчик также потребовал, чтобы каждый автомобиль был белого цвета.
Победитель аукциона должен привезти электрокары до 30 июня. На эти цели из бюджета Самарской области планируют выделить 6 331 250 рублей.
Электрокары нужны для обеспечения доступности объектом мундиаля. Организация доступной среды — одно из требований FIFA. Помимо покупки электрокаров, власти запланировали установку «говорящих» терминалов на остановках общественного транспорта. Для Самары закупили 87 единиц оборудования, для Тольятти — 20.
Предъявляют требования и к общественному транспорту. Для Самары закупили низкопольные трамваи и автобусы. Еще 100 МАЗов должны поступить в город в этом году.
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