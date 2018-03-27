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Минтранс закупит электрокары для перемещения зрителей-колясочников около «Самара Арены»
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Минтранс закупит электрокары для перемещения зрителей-колясочников около «Самара Арены» 

Волга Ньюс 57 минут назад
Согласно документации закупки, электрокары собираются приобрести в целях реализации сервиса по перемещению маломобильных групп населения, в том числе зрителей-колясочников, по территории прилегающей к стадиону "Самара — Арена" в целях организации и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, по закону на основании анализа возможного количества зрителей из маломобильных групп населения, а также предлагаемых маршрутов и движения город-организатор может оказывать дополнительный сервис в виде предоставления возможности перемещения зрителей на низкоскоростных транспортных средствах, приспособленных для зрителей-колясочников.
Планируется, что в электрокарах будет не менее пяти сидячих мест плюс одно место для инвалидного кресла. Грузоподьемность электрокаров составит не менее 700 кг, без зарядки они смогут проходить не менее 60 км, скорость составит не менее 25 км/час.
Начальная максимальная стоимость контракта — 6,3 млн рублей.
Подрядчика должны определить 16 апреля.
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