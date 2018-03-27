В Волгограде за ВолГУ может появиться новый микрорайон

Еще один жилой комплекс может появиться за волгоградским госуниверситетом на пустыре в Советском районе, если горожане одобрят объединение нескольких земельных участков в одну зону.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в настоящее время пять разрозненных участков за вузом не представляют интереса для застройщиков. Но если этим территориям дадут общий статус назначения и объединят, то тогда они могут приглянуться инвесторам.

Перспективная зона для застройки сейчас разбита на две части отрезками земли, имеющими иной статус использования. Перевод назначения этих территорий станет законным основанием для формирования единого функционального пространства. Волгоградцев приглашают обсудить этот вопрос на публичных слушаниях 27 марта в 18:00 в по адресу проспект Университетский, 45.