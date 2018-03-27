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Мер Петрозаводска рассказала, что в столице Карелии ожидаются внеочередные учебные тревоги
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Мер Петрозаводска рассказала, что в столице Карелии ожидаются внеочередные учебные тревоги 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник считает, что горожан нужно обучать, как вести себя в чрезвычайной ситуации.
Сегодня на традиционной встрече с журналистами мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, что после трагедии в Кемерово в карельской столице ожидаются внеочередные учебные тревоги, сообщает корреспондент портала «Карельские Вести» из горадминистрации.
Мэр подчеркнула, что нужно обучать население и участников образовательного процесса, как себя вести, в том числе в торговых объектах. Кроме того необходимо обучать и персонал ответственный за эвакуацию людей в кризисной ситуации.
Мирошник добавила, что поддерживает планируемую завтра акцию памяти на Онежской набережной и будет принимать в ней участие.
Это большая беда,
— сказала глава города, отметив, что это и повод «задуматься о коллективной ответственности».
Напомним, трагедия в Кемерово в торговом центре произошла в воскресенье 25 марта. На пожаре погибло 64 человека (из 41 — это дети).
По материалам: ptzgovorit.ru
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