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Жителям Самарской области будут компенсировать расходы на проезд до больниц
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Жителям Самарской области будут компенсировать расходы на проезд до больниц 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области для граждан введут новую льготу. Тем, кто обращается за медицинской помощью в другие населенные пункты для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, будут компенсировать расходы на проезд. Соответствующие поправки в региональный закон во вторник, 27 марта, одобрили депутаты губернской думы.
— У таких граждан не всегда есть возможность вовремя приехать в больницу. В одних населенных пунктах транспорт ходит строго по расписанию, а другие и вовсе отрезаны от магистралей. И больным приходится ездить за свой счет на такси или с пересадками, — поясняют авторы законопроекта.
Механизм оказания этой социальной помощи должны будут разработать муниципальные власти. Но уже известно, что для получения денег нужно будет предоставлять пакет документов, подтверждающий факт обращения за медицинскими услугами. Такой опыт уже имеют в Воронежской, Костромской, Саратовской и Оренбургской областях.
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