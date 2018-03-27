В Центральном округе столицы состоялась встреча руководства с молодыми сотрудниками

В Актовом зале Управления состоялась встреча руководящего состава УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве с начинающими службу молодыми сотрудниками.

В мероприятии приняли участие врио начальника УВД по ЦАО подполковник полиции Вадим Илизиров, заместитель начальника Инспекции по личному составу УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Роман Егиазаров, помощник начальника УВД по ЦАО (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Сергей Солод, начальник правового отдела Управления подполковник внутренней службы Наталья Варфоломеева , старший инспектор материально-технического обеспечения УВД майор внутренней службы Наталья Сеченева, председатель Совета ветеранов округа Неля Нечаева, руководители служб и подразделений Управления.

Уже стало традицией в начале года проводить встречу руководства с отслужившими менее года молодыми сотрудниками. В зале собрались молодые люди со всех отделов полиции округа. Многие пришли со своими непосредственными руководителями и наставниками. Некоторые сотрудники уже аттестовались, получили форму и служебное удостоверение, другие еще находятся в процессе стажировки и получение формы у них впереди.

В начале встречи врио начальника Управления Вадим Илизиров предложил руководителям служб подняться и представиться, чтобы молодежь визуально представляла тех людей, с которыми им придется общаться по тем или иным вопросам, относящимся к службе.

Помощник начальника УВД по ЦАО (по работе с личным составом) полковник внутренней службы Сергей Солод коротко рассказал о ключевых моментах прохождения службы.

На трибуну поднялась начальник правового отдела Управления подполковник внутренней службы Наталья Варфоломеева. Она рассказала о правовых основах прохождения службы в органах внутренних дел.

Старший инспектор материально-технического обеспечения УВД округа майор внутренней службы Наталья Сеченева рассказала молодежи о социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел. О таком важном для иногородних сотрудников вопросе, как компенсация на поднаем жилого помещения для проживания.

Заместитель начальника Инспекции по личному составу УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Роман Егиазаров рассказал молодым коллегам о начале своей службы в органах внутренних дел, давал советы, как правильно влиться в коллектив и преодолеть трудности. Также он напомнил молодым сотрудникам о дисциплине и ответственности. В силу своего служебного положения сотрудники полиции должны быть примером для всего населения. В то же время, если сотрудник допустит какое-то нарушение служебной этики, то такой поступок воспринимается очень негативно в глазах общества. И таких нарушений быть не должно.

Вадим Романович поддержал тему дисциплины. Он напомнил ребятам, что от этого ключевого звена зависит очень многое. И призвал к необходимости соблюдения безукоризненного и опрятного внешнего вида.

Председатель Совета ветеранов УВД Неля Нечаева напутствовала молодое поколение сотрудников добрыми словами. О том, какую замечательную и ответственную профессию, призванную служить людям они избрали.

В заключение встречи для молодых сотрудников состоялась демонстрация фильма о различных аспектах службы и жизни подразделений округа.