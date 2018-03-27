Аудиозапись судебных заседаний могут сделать обязательной

Фиксирование судебных заседаний по гражданским и уголовным делам первой и апелляционной инстанций с помощью аудиозаписывающей аппаратуры станет обязательным. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным , сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи», — сказано в законопроекте.

При этом в документе предлагается наделить помощников судей правом готовить проекты судебных актов. Кроме того, инициатива определяет статус помощника судьи как участника гражданского процесса внесением соответствующих норм в Гражданский процессуальный кодекс.

«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью унификации положений процессуального законодательства в части, касающейся закрепления процессуального статуса помощника судьи», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также инициатива делает основным способом формирования состава суда с учётом специализации и нагрузки судей использование автоматизированной информационной системы. В действующем законодательстве данный способ не является основным.

«Такой способ исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей», — сказано в пояснительной записке.