Ещё
Аудиозапись судебных заседаний могут сделать обязательной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аудиозапись судебных заседаний могут сделать обязательной 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Фиксирование судебных заседаний по гражданским и уголовным делам первой и апелляционной инстанций с помощью аудиозаписывающей аппаратуры станет обязательным. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Законопроектом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи», — сказано в законопроекте.
При этом в документе предлагается наделить помощников судей правом готовить проекты судебных актов. Кроме того, инициатива определяет статус помощника судьи как участника гражданского процесса внесением соответствующих норм в Гражданский процессуальный кодекс.
«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью унификации положений процессуального законодательства в части, касающейся закрепления процессуального статуса помощника судьи», — говорится в пояснительной записке к документу.
Также инициатива делает основным способом формирования состава суда с учётом специализации и нагрузки судей использование автоматизированной информационной системы. В действующем законодательстве данный способ не является основным.
«Такой способ исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей», — сказано в пояснительной записке.
Парламентская газета: последние новости
Почему дачники оказались крайними Зачем россиян переводят на «умные» счётчики Руководство ГУП «Черноморнефтегаз» ушло в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина413
Путин произвел перестановки в МИД22
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»346
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову200
Трамп начал терять уважение Путина221
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:34
Витас арестован
Шоу-бизнес
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение