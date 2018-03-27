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Началась регистрация на 10-й международный форум «Алтай. Точки роста»
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Началась регистрация на 10-й международный форум «Алтай. Точки роста» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Началась регистрация на 10-й международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки роста", которая продлится до 30 апреля 2018 года, сообщается на сайте Росмолодежи. Главной тема мероприятия в этом году станет добровольчество.
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», затем подать заявку.
Форум будет проходить с 3 по 9 июня 2018 года на территории туристско-рекреационного комплекса «Сибирское подворье».
"Алтай. Точки роста — 2018" — это образовательный проект, который помогает развивать управленческие качества представителей молодежи. Участники смогут найти единомышленников, узнать, как получить государственную поддержку и превратить разработки в готовый продукт. На форуме работают эксперты регионального, федерального и международного уровней.
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