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Столичный Росреестр проводит дополнительные консультации
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Столичный Росреестр проводит дополнительные консультации 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
28 марта 2018 года в 18:00 в рамках встречи руководства префектуры Центрального административного округа с жителями района Замоскворечье состоится консультация специалистов Управления Росреестра по Москве. Мероприятие пройдет в Доме культуры «Конгресс-центр» РЭУ им. Г. В. Плеханова по адресу: Стремянный пер., д. 28, стр. 2А.
Предварительной записи не требуется. Обратиться за консультацией, а также узнать о возможностях электронных сервисов Росреестра в рамках встречи может любой желающий.
К настоящему времени новый формат получения консультаций по вопросам регистрации прав и постановки недвижимости на кадастровый учет доступен в Центральном, Западном, Восточном, Северном, Южном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Новомосковском и Троицком административных округах.
Росреестр по Москве напоминает, что бесплатные консультации для заявителей доступны на постоянной основе как в территориальных отделах Росреестра, так и на личных приемах у руководства столичного Управления и центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. График приема граждан доступен на сайте Росреестра. Встретиться со специалистами Управления в ходе встреч префектов с населением можно будет на ежемесячной основе в каждую четвертую среду месяца.
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