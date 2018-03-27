В СФ предложили наделить правительство РФ полномочиями по контролю за «Системой-112»

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Московское УФАС: «Тинькофф Банку» грозит штраф до 500 тыс. за ненадлежащую рекламу своей карты

Объем розничных продаж прессы в отделениях «Почты России» в 2017 г. вырос на 5% - до 4,9 млрд руб.

Депутаты ГД выступили за изменение подхода к маркировке продуктов питания в целях улучшения их качества