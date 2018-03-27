В СФ предложили наделить правительство РФ полномочиями по контролю за «Системой-112» 

В верхней палате парламента предложили наделить правительство РФ полномочиями по организации эксплуатации и контролю функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Соответствующее решение было принято в ходе круглого стола, посвященного нормативно-правовому регулированию деятельности экстренных оперативных служб.
«Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендует правительству РФ разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего наделение правительства РФ полномочиями по организации эксплуатации и контролю функционирования «Системы-112», проведению единой технической политики развития «Системы-112», — сообщается в соответствующих материалах. Согласно материалам, в соответствии с нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ полномочия по координации работ по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» отнесены к ведению МЧС России.