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Переполненное водохранилище может затопить все основные реки Татарстана
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Переполненное водохранилище может затопить все основные реки Татарстана 

Вести.Ru 1 час назад
В Татарстане паводковые воды могут угрожать подтоплением ряду населенных пунктов, уровень воды в Куйбышевском водохранилище уже превысил норму на 3,5-4 метра.
"Куйбышевское водохранилище заполнено до предела", — сообщил начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь.
В связи с этим при прохождении пиков весеннего половодья на малых реках возможно затопление приустьевых территорий основных рек Татарстана, которые впадают в Куйбышевское водохранилище, отметил он.
"Это населенные Васильево, Отары, Победилово, Казань, Елабуга. Ситуация не простая и напряженная", — добавил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Николай Суржко.
При этом он отметил, что такой большой объем воды к этим срокам на Куйбышевском водохранилище наблюдается впервые, передает "Интерфакс".
В случае развития наихудшего сценария в зону возможного подтопления попадают 209 населенных пунктов, в которых проживают более 17 тысяч человек, и семь производств. В республике уже организовано 154 пункта временного размещения, вместимостью более 28 тысяч человек.
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