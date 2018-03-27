Переполненное водохранилище может затопить все основные реки Татарстана

Татарстане паводковые воды могут угрожать подтоплением ряду населенных пунктов, уровень воды в Куйбышевском водохранилище уже превысил норму на 3,5-4 метра.

"Куйбышевское водохранилище заполнено до предела", — сообщил начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь.

В связи с этим при прохождении пиков весеннего половодья на малых реках возможно затопление приустьевых территорий основных рек Татарстана, которые впадают в Куйбышевское водохранилище, отметил он.

"Это населенные Васильево, Отары, Победилово, Казань Елабуга . Ситуация не простая и напряженная", — добавил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Николай Суржко

При этом он отметил, что такой большой объем воды к этим срокам на Куйбышевском водохранилище наблюдается впервые, передает "Интерфакс"

В случае развития наихудшего сценария в зону возможного подтопления попадают 209 населенных пунктов, в которых проживают более 17 тысяч человек, и семь производств. В республике уже организовано 154 пункта временного размещения, вместимостью более 28 тысяч человек.