В Омске две левобережные маршрутки изменят схему движения 

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 1 апреля маршрутки № 362 и № 511 изменят схему движения. Так маршрутку № 511 продлят до микрорайона «Рябиновка». Конечной же остановкой маршрута № 362 теперь будет остановка «ДСК-2», ранее маршрутка следовала до «Рябиновки». Подобная ракировка позволит ликвидировать дублирование маршрута № 362 с № 99 на Левом берегу.
Отметим, что данные изменения вводятся в соответствии с новой маршрутной сетью города, разработанной специалистами из Санкт-Петербурга.