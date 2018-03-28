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Аспирант МАИ из САО создал проект акустического пеленгатора-течеискателя газа
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Аспирант МАИ из САО создал проект акустического пеленгатора-течеискателя газа 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Разработка Александра Мерькова позволит газовым службам быстрее искать утечки.
Александр Мерьков, аспирант факультета №4 «Радиоэлектроника летательных аппаратов» МАИ, победил в финале Всероссийского инновационного конкурса «Умник». Он создал проект акустического пеленгатора-течеискателя, который позволит газовым службам быстрее и точнее определять места утечки газа.
— Искать течь в трубах с помощью мыла, как делают сейчас, мягко говоря, устаревший метод, — говорит Александр.
Идея создания прибора пришла ему в голову, когда он работал над диссертацией, связанной с радиолокационными станциями военного назначения. Александр пришёл к мысли, что пеленгатор, который он использовал для своих экспериментов, можно применять в мирной жизни — ловить неуловимые для человеческого слуха шумы из свищей в газовых трубах и определять их координаты.
Александр представил этот проект на всероссийском конкурсе и получил грант в размере 500 тыс. рублей на дальнейшие исследования. За два года он планирует создать работающий прототип прибора. Помимо учёбы в аспирантуре, Александр работает в компании, которая производит сверхширокополосные радары, которые используют для обнаружения людей под завалами.
Маёвец говорит, что с детства увлекался техникой и конструировал разные приборы. К тому же отец Александра — радиоинженер, поэтому его выбор профессии был предопределён.
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