Ещё
Кабмин утвердил ООО «Экоком» подрядчиком работ по рекультивации полигона «Кучино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин утвердил ООО «Экоком» подрядчиком работ по рекультивации полигона «Кучино» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило ООО «Экоком» в качестве единственного исполнителя работ по рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце 2017 года экспертный совет при Министерстве экологии и природопользования Московской области рекомендовал Министерству природных ресурсов и экологии РФ утвердить компанию «Экоком» подрядчиком рекультивации закрытого в Подмосковье с широким общественным резонансом мусорного полигона «Кучино». «Первоначально рабочая группа экспертного совета рассмотрела опыт работы 55 компаний, после чего были отобраны 7. Свои предложения по реализации проекта направили четыре, полный комплект необходимых документов представили три — ООО „Вива Транс“, ООО „Геосинтетика“ и ООО „Экоком“. Члены экспертного совета, тщательно изучив документы, большинством голосов поддержали последнюю организацию», — говорится в сообщении пресс— службы Минэкологии.
ООО «Экоком» принадлежит австрийской ECOCOMEnvironmental Technologies GmbH на 90% и еще на 10% генеральному директору российской дочки Оливеру Кайзеру, согласно данным системы СПАРК. Эта же компания сейчас возводит на «Кучино» систему для экстренной утилизации свалочного газа.
Полигон «Кучино» расположен в Балашихинском городском округе Московской области. Он представляет собой плато в 50 га площадью и около 50 метров в высоту. Свалка начала работать в 1960-х годах, за время своей эксплуатации она накопила 13 млн кубометров отходов и превысила разрешенную для нее высоту на 20 метров, сообщили ранее в Росприроднадзоре. Полигон закрыли 23 июня 2017 года власти Подмосковья после требования президента РФ Владимира Путина.
ТАСС: последние новости
Васильев назначил Абдулмуслима Абдулмуслимова главой Минсельхоза республики Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз" Медведев подписал постановления по совершенствованию работы в рамках бюджетного процесса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина413
Путин произвел перестановки в МИД22
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»346
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову200
Трамп начал терять уважение Путина221
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:34
Витас арестован
Шоу-бизнес
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение