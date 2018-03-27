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В ЮАО отремонтируют школу «Технологии обучения»
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В ЮАО отремонтируют школу «Технологии обучения» 

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве 1 час назад
Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, в Южном округе будет произведен комплексный капитальный ремонт одного из подразделений школы «Технология обучения».
«Школа «Технологии обучения» осуществляет очное, дистанционное и надомное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Капитальный ремонт будет произведен в филиале школы, построенном в 1978 году. Проектом предусмотрены как фасадные, так и отделочные работы внутри здания», — заявил председатель Москомэкспертизы.
В ходе ремонта цоколь будет утеплен и облицован керамогранитной плиткой. Фасад утеплят с последующим оштукатуриванием и окраской по подготовленной поверхности. Проектом предусмотрены замена оконных отливов, флагодержателей и домового знака, а также устройство эвакуационных лестниц. Также будут отремонтированы кровля и подвал школы.
Внутри здания заменят перегородки, оштукатурят и окрасят стены по подготовленной поверхности, заменят напольное покрытие и плинтуса. Кроме того, будет отремонтирован потолок, выполнено устройство коробов из ГКЛ для инженерных коммуникаций, заменены дверные блоки. На лестничных клетках будет произведен ремонт оконных откосов, окраска потолков и нижних поверхностей лестничных маршей, замена плитки на площадках, в том числе плинтуса, замена металлических ограждений.
В рамках ремонтных работ здание приспособят для комфортного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Во входной группе будет установлен пандус, оборудованный поручнями. На первом этаже появится универсальный санузел, оборудованный устройством двухсторонней связи с постом охраны. Кроме того, здание будет оборудовано устройствами и средствами, предназначенными для облегчения посетителям ориентации в здании, акустическими устройствами и средствами информации, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а также для дублирования визуальной информации.
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