На голубом газу. Как махинаторы зарабатывают на ненужных кранах и шлангах

Читатели «АиФ-Урал» неоднократно жаловались на мошенников, которые под видом мастеров газовой службы, с воодушевлением навязывают абсолютно ненужное оборудование. Паразитирование на имени честного бренда лишь выглядит безопасным и несет в себе огромные риски. Журналист издания решил узнать, каким способом зарабатывают поддельные газовики, устроившись в одну из таких фирм.

Информация о вакансии была найдена в газете. Предложение гласило «Требуются проверяющие мужчины и женщины в газовую службу города. ЗП ежедневно. Без опыта. Обучение». И рядом номер телефона.

После звонка, в назначенное время собеседования, я приезжаю по адресу на окраине Екатеринбурга , и пройдя лабиринт лестничных пролетов, оказываюсь в небольшом офисе. Девушка-администратор любезно здоровается и выдает пустую анкету. На одном из диванов уже сидел помятого вида мужчина. Видно, что ему плохо с похмелья, но он держался.

Сотрудница офиса, спросив о жизненных приоритетах и желаемой зарплате, просит кого-то из нас начать рассказ о себе. Соискатель с трудом формирует мысль и изъясняется очень короткими фразами, но обещает, что в случае конфликта с жильцами, «может говорить, а может молчать, если надо». Я, не скромничая, обещаю разрулить любой конфликт и решить проблему каждого. Местный хэдхантер кивает головой и заученно произносит речь о ценностях компании:

— Мы газомонтажная компания. На все работы есть документы, мы не мошенники, работаем строго по прайс-листу. Вы должны объяснять людям, зачем им это нужно. Зайдя в квартиру, необходимо посмотреть оборудование и убедить жильцов. С каждой такой заявки у вас складывается зарплата. В среднем 1 500 — 2 000 рублей в день. График — пятидневка. Встречаемся в 9 часов каждое утро, выбираем район, и едем на автомобилях с монтажниками. Обучение происходит на месте, а не в скучном офисе. Если вы горите деньгами, то это место для вас. Зарплату выдаем вечером каждый день.

Все: я и помятый мужчина — приняты. Игра началась!

«Я сегодня первый день»

Рабочий день начинается со знакомства с будущими коллегами. Контингент здесь собрался разношерстный: уже хмельной мужчина, знакомый мне с собеседования соискатель, жизнерадостная женщина, которая с первых же минут начала мне давать подсказки и напутствия.

Около 10 утра приехали «монтажники», которые, привезли с собой несколько оранжевых мешков с газовыми шлангами и большую коробку кранов.

О возможных дивидендах для меня, как для контролера газового оборудования, говорят четко. С каждого замененного крана — 200 руб, со шланга — 300 руб, с комплекса из крана и шланга 400 рублей. За счетчик 600 руб, но если за день сделал больше трех штук, то за каждый по 1 000 руб. Рецепт один: если «правильно забалтывать», можно заработать до 5 000 рублей в день.

Кстати, для «служебного» удостоверения, которое явно куплено в Роспечати , не требуется ничего. Фамилия вписана с моих слов, а дата выдачи… 13 июля 2017 года!

С командой «по машинам», мы все дружно выдвигаемся на улицу, захватив с собой шланги, краны и кипу объявлений с текстом «Такого-то числа в вашем доме будет проводиться осмотр газового оборудования. Просьба обеспечить доступ в квартиру».

Пока все дома

Забираемся в самую глубь Химмаша, вокруг «хрущевки». Предупредив о своих намерениях местный отдел полиции (!), мы расходимся по кварталу. Монтажники остаются ждать в машинах, пока контролеры идут по квартирам предлагать свои услуги. Развешиваем объявления у подъездов для того, чтобы затем на вопросы жильцов об актуальности, говорить, что оно уже давно висит!

В паре квартир хозяев нет, в третьей — послали подальше. «Всякие люди бывают, не стоит лезть глубоко, но настойчивым и доброжелательным быть стоит, — говорит мне моя наставница.

Но другой квартире — успех. Нам ходу открывает дверь пенсионерка, не просит предъявить удостоверение, и моментально приглашает нас к себе: к газовикам — доверие!

Оказавшись на кухне, мой куратор подходит к плите и начинает действовать по отработанному сценарию. Сообщая об абсолютной непригодности оборудования, грубо крутит газовый кран в разные стороны, вопреки здравой логике хватает шланг и начинает его гнуть. „Не стесняемся, сгибаем“, — так записано в инструкции, которую мне показывали.

Глядя на все это, понимаю, что после такого насилия шланг долго не проживет, а возможно и вся квартира может взлететь на воздух в ближайшем будущем. Кто за подобный исход будет отвечать, не ясно. Немного посомневавшись, пенсионерка согласилась на приобретение и установку нового оборудования, отыскав в закромах необходимые 2 300 рублей.

Сколько стоит совесть

Наставница что-то пишет в телефоне и в квартире мгновенно появляется „монтажник“. Сложно судить о квалификации человека, не будучи работником газовой службы, но свою работу он начал очень стремительно. Перекрыл газ и стал откручивать шланг. Окно оставалось на этот момент закрытым, а оставшийся в шланге газ, естественно, просочился на кухню. Мы все вчетвером вдыхаем его от души, но, видимо, смущает это только меня. Хозяйка очевидных нарушений не замечает.

Крайней удивляюсь, когда монтажник начинается менять гран, прикрывая газопровод… пальцем. Протяжное шипение газа, поступающего в квартиру, пугает.

Пока „монтажник“ пускал в квартиру газ, моя наставница быстро оформила все необходимые бумаги на оказанные услуги, вписала нужную сумму, добилась всех подписей, оформила квитанции, и выдала хозяйке паспорт оборудования с гордой надписью на титульном листе „ЕкатеринбургГаз“. То есть мы компания „ГазМонтаж“, которая в официальных бумагах ООО „МеталлЛесПром“, а оборудование у нас с паспортами ЕкатеринбургГаз. Ну, дела.

Посетив еще пару квартир, и убедившись, что первый визит был не случайностью, а системой, понимаю всю гиблость и опасность предприятия. Это не только сделка с совестью, в попытках продать людям то, что им не всегда нужно за сомнительную цену, но и возложение на себя ответственности за человеческие жизни. Ведь если контролер переусердствует или „монтажник“ что-то нарушит, рано или поздно газ даст о себе знать, и последствия могут быть фатальными.

Сославшись на отсутствие способностей к этой работе, извиняюсь перед наставницей и возвращаюсь в офис. Никто особо не высказывает сожаления о моем скоропостижном увольнении. Ведь уже завтра, сюда придут еще люди, которые, проработав один день, смогут гордо называть себя „газовщиками“, чтобы прийти домой именно к вам.