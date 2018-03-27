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Вышедшая из берегов река смыла машину с водителем с моста в Казахстане
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Вышедшая из берегов река смыла машину с водителем с моста в Казахстане 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сильнейшее за последние 30 лет наводнение зафиксировано в Восточном Казахстане, где из-за обильного паводка затоплены оказались несколько десятков сел. Положение дел усугубили проливные дожди — за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков, так что даже небольшие речушки и ручьи превратились в бурлящие потоки, сносящие все на своем пути.
Силу воды испытал на своем автомобиле житель села Выдриха, расположенного недалеко от границы с Россией. При попытке пересечь разлившуюся реку Уба его легковушку снесло с затопленной дороги и понесло по течению. Сам водитель, как видно на кадрах, успел выпрыгнуть из салона и добраться до берега.
"Вот такое у нас 26 марта после дождя. Трасса через мост санаторий — дом культуры", — уточнила снимавшая женщина, в то время как мужчины обсуждали, как лучше поступить пострадавшему и где быстро найти трактор, чтобы машину не унесло дальше по течению.
В соседней Шемонаихе, через которую протекает Уба, глыбы льда вместе с водными потоками моментально затопили с полсотни дворов, отправив в небытие заборы и ветхие постройки.
"Открываю дверь, и на меня хлынула вода, и мы с сыном успели выскочить, что успели одеть, и по пояс в воде выбегали раздетые все", — рассказала телеканалу КТК местная жительница Вера Шестакова.
В районе был введен режим ЧС, эвакуировали около 120 жителей, чьи дома ушли под воду. В соседних районах Казахстана и в Алтайском крае ситуация обстоит схожим образом. На Алтае к вечеру 26 марта большая вода накрыла 40 населенных пунктов, затоплены оказались около тысячи домов. В Белокурихе обычно спокойная река превратилась в бурный поток, так что и тут ввели режим ЧС. Спасатели начали эвакуацию населения, однако местные жители либо неохотно покидают дома, либо и вовсе отказываются уезжать и оставлять родные стены.
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