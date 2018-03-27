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СёрчИнформ расширяет свое присутствие на рынке ЮАР
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СёрчИнформ расширяет свое присутствие на рынке ЮАР 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Российский разработчик средств информационной безопасности «СёрчИнформ» расширяет своё присутствие на рынке ЮАР. Компания заключила партнерское соглашение с Condyn — южноафриканским дистрибьютором продуктов в сфере информационной безопасности. Компания Condyn, расположенная в Центурионе, представит продукт «СёрчИнформ» в регионе.
Новое партнерство усилит продвижение следующих разработок: системы защиты от утечек данных «Контур информационной безопасности СёрчИнформ», системы мониторинга и анализа событий безопасности «СёрчИнформ SIEM», а также программы учета рабочего времени TimeInformer.
«Опыт сотрудничества с зарубежными партнерами доказал уникальность «КИБ СёрчИнформ» на мировом рынке. Продукт включает не только стандартные функции DLP-систем. Мы представляем на международной арене концепцию Money Loss Prevention, которая предполагает комплексную защиту бизнеса от финансовых потерь, — рассказывает генеральный директор «СёрчИнформ» Сергей Ожегов. — Тема защиты данных становится все более острой в мире. Мы же смотрим на проблему шире и предлагаем сосредоточиться не только на необходимости предотвратить утечку конфиденциальной информации, но и защитить бизнес от мошенничества, коррупции и иных противоправных действий».
«СёрчИнформ» уже сотрудничает с африканским регионом, поддерживая отношения с партнерами в Судане и Египте.
«Мы очень рады партнерству с «СёрчИнформ», — говорит Йорина ван Ренсбург, управляющий директор CONDYN. — В борьбе с мошенничеством и управлении рисками внутри организаций «СёрчИнформ» не имеет альтернатив на рынке, и я настоятельно рекомендую топ-менеджерам компаний относиться к управлению рисками в рамках организации с особой ответственностью».
Ранее «СёрчИнформ» объявила об экспансии на рынки ОАЭ и Латинской Америки. Активное продвижение в других странах останется ключевым направлением компании в текущем году.
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