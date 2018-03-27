Население Чехии достигло рекордной отметки благодаря иностранцам 

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), больше всего мигрантов прибыло из Украины (10 300), Словакии (6 300), России (2 900) и Вьетнама (2 200). Каждый седьмой студент здесь — иностранец. Вместе с тем, уехало из страны 17 700 человек, сообщает Пражский Экспресс.
Среди местного населения демографическая ситуация за прошлый год почти не поменялась: в Чехии родилось 114 405 детей, а умерло — 111 443 человека.
Наиболее значительный прирост наблюдался в Праге: в 2017 году население города выросло на 14 005 человек, до 1,29 млн В чешскую столицу мигрировало 37 976 человек. Из них порядка 21 000 — из других городов Чехии, остальные — иностранцы.