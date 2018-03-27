С рассмотрения судебного спора Дерипаски против СМИ удалили прессу

«К Вашукевич и Кириллову был предъявлен иск, по которому они выступали ответчиками, — прокомментировал »ФедералПресс» ситуацию Андрей Бельянский , представитель руководителя и учредителя издания Znak.com Аксаны Пановой . — Но несмотря на то, что информация была первоначально размещена на интернет-ресурсах непосредственно ответчиками, в приложении к ходатайству об обеспечении исковых требований, они приложили достаточно широкий список СМИ, которые не являются ответчиками по настоящему делу. И определение Усть-Лабинского суда, на наш взгляд, является серьезным нарушением законодательства».

По словам юриста, принятие судом мер в отношении СМИ никак не обоснованно и фактически является запретом на распространение отдельной информации, которую хочется скрыть истцу. «Именно определение Усть-Лабинского суда стало основанием для вынесения Роскомнадзором », — отмечает Андрей Бельянский.

Добавим, что в процессе принимают участие юристы, представляющие РБК , Znak.com, «Медиазону», а также Алексея Навального . Кроме того, в суде участвует и представитесь Олега Дерипаски , по требованию которого суд решил проводить заседание в закрытом режиме.

Как ранее писал «ФедералПресс», в начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке.

По определению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.