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С рассмотрения судебного спора Дерипаски против СМИ удалили прессу
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С рассмотрения судебного спора Дерипаски против СМИ удалили прессу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«К Вашукевич и Кириллову был предъявлен иск, по которому они выступали ответчиками, — прокомментировал »ФедералПресс» ситуацию Андрей Бельянский, представитель руководителя и учредителя издания Znak.com Аксаны Пановой. — Но несмотря на то, что информация была первоначально размещена на интернет-ресурсах непосредственно ответчиками, в приложении к ходатайству об обеспечении исковых требований, они приложили достаточно широкий список СМИ, которые не являются ответчиками по настоящему делу. И определение Усть-Лабинского суда, на наш взгляд, является серьезным нарушением законодательства».
По словам юриста, принятие судом мер в отношении СМИ никак не обоснованно и фактически является запретом на распространение отдельной информации, которую хочется скрыть истцу. «Именно определение Усть-Лабинского суда стало основанием для вынесения Роскомнадзором», — отмечает Андрей Бельянский.
Добавим, что в процессе принимают участие юристы, представляющие РБК, Znak.com, «Медиазону», а также Алексея Навального. Кроме того, в суде участвует и представитесь Олега Дерипаски, по требованию которого суд решил проводить заседание в закрытом режиме.
Как ранее писал «ФедералПресс», в начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке.
По определению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края об обеспечительных мерах по исковому заявлению Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация из фильма.
А в конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального «секс-тренинга».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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