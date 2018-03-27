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Определено место размещения игорной зоны в Крыму
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Определено место размещения игорной зоны в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Окончательным местом под размещение игорной зоны в Крыму выбран поселок Кацивели, расположенный на южном берегу полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Это участок в Кацивели. Он определен. Сейчас идет формирование законодательной базы. Там будут проведены общественные слушания. Есть крупный оператор, который готов зайти на эту сферу», — цитирует Аксенова РИА «Новости».
Глава республики также сообщил о начале подготовки технической документации и формирования нормативной базы.
«Фактически, работы уже идут. Рабочий проект уже есть. Предварительно, срок ввода в эксплуатацию объекта казино конец 2019 года», — отметил Сергей Аксенов.
Также он добавил, что скорее всего проект игорной зоны презентуют на Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле 2018 года.
В январе Аксенов заявил, что участок для создания игорной зоны в Крыму найден, ее планируют открыть в сентябре 2019 года.
В 2014 году президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о создании в Крыму игорной зоны. О возможности появления в Крыму игорной зоны первым заявил Сергей Аксенов.
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