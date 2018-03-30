Волгоградская компания стала регоператором в сфере обращения ТКО в Ростове-на-Дону

ВОЛГОГРАД , 30 марта. / ТАСС /. Волгоградская группа компаний «Чистый город» стала региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) еще на одной территории Ростовской области — в Ростове-на-Дону, сообщила в пятницу ТАСС руководитель ГК «Чистый город» Полина Вергун.

"Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заключило сегодня с «Чистым городом» соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на десять лет. Поэтапно планируется вложить в «мусорную отрасль» Ростова-на-Дону более 2 млрд рублей", — сказала Вергун.

По ее словам, статус регионального оператора присвоили по итогам конкурсного отбора в зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) Ростовской области, в состав которого входят областной центр Ростов-на— Дону и Мясниковский район. Региональный оператор будет обслуживать население численностью более 1 млн человек.

На территории Ростовской области эта вторая зона деятельности компании, в конце прошлого года ГК «Чистый город» стала региональным оператором и инвестором строительства мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК.

"В Мясниковском МЭОК компания также планирует выступить и в качестве инвестора. Построить региональный экотехнопарк, в состав которого войдут мусоросортировочный комплекс, установки по утилизации и обезвреживанию отходов, полигон ТКО. В целях снижения выбросов свалочного газа в атмосферный воздух будут предусмотрены и специальные технологии по обезвреживанию отходов. В ближайшие два года планируется поэтапно довести долю утилизации и обезвреживания до 60% — такого показателя сейчас в России нигде нет", — сказала Вергун.