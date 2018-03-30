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В Волжском с 1 июля изменится система обращения с ТКО
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В Волжском с 1 июля изменится система обращения с ТКО 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Новая система обращения с ТКО, по которой собственники и наниматели жилья смогут заключать с регоператором «прямые» договоры на оказание услуг внедряется в городе Волжском. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского, после перехода на новую систему ответственный за обработку, обезвреживание и захоронение коммунальных отходов будет не только вывозить отходы, но и координировать весь процесс обращения с ТКО, вплоть до ликвидации несанкционированных свалок.
Отметим, по новой системе регоператор не сможет отказать в заключении договора на прием отходов, если собственник ТКО находится в зоне его деятельности, даже в удаленных районах и сельской местности. В настоящее время туда отказываются ездить крупные лицензированные транспортировщики, из-за чего возникают нелегальные свалки.
Добавим, регоператор выбирается на срок не менее чем 10 лет на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. Региональные программы обращения с отходами на сегодняшний день утверждены в 45 субъектах.
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