В НСО все ледовые переправы официально закрыли сегодня

В регионе сегодня, 27 марта, закрыли все ледовые переправы. Движение по ним в Ордынском районе теперь запрещается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Транспортным средствам теперь запрещено проезжать по переправам. Такую меру пришлось принять из-за того, что лед покрылся уже достаточно большими трещинами. К тому же, разрушились частично съезды и выезды, кое-где вода вышла на лед.

По двум ледовым переправам «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингисы» могли передвигаться транспортные средства в течении трех месяцев, переправы открыли 25 декабря. Так переправы соединили рабочий поселок Ордынское с Нижнекаменкой, па также село Спирино и Чингис. Таким образом, автовладельцы могли значительно сократить путь, в частности на 100 километров. Например, протяженность переправы от рабочего поселка Ордынское до Нижнекаменки составляло 4,3 километра, от Спирино до Чингиса — 1,8 километра.