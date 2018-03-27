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В НСО все ледовые переправы официально закрыли сегодня
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В НСО все ледовые переправы официально закрыли сегодня 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В регионе сегодня, 27 марта, закрыли все ледовые переправы. Движение по ним в Ордынском районе теперь запрещается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Транспортным средствам теперь запрещено проезжать по переправам. Такую меру пришлось принять из-за того, что лед покрылся уже достаточно большими трещинами. К тому же, разрушились частично съезды и выезды, кое-где вода вышла на лед.
По двум ледовым переправам «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингисы» могли передвигаться транспортные средства в течении трех месяцев, переправы открыли 25 декабря. Так переправы соединили рабочий поселок Ордынское с Нижнекаменкой, па также село Спирино и Чингис. Таким образом, автовладельцы могли значительно сократить путь, в частности на 100 километров. Например, протяженность переправы от рабочего поселка Ордынское до Нижнекаменки составляло 4,3 километра, от Спирино до Чингиса — 1,8 километра.
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