Голливудский актер купил за 1 млн фунтов ночь с девственницей

Британская 26-летняя студентка, пообещавшая продать свою девственность по супервысокой цене через интернет-аукцион, получила окончательное предложение в размере 1,2 миллиона евро (1 046 216 фунтов стерлингов), пишет таблоид Daily Mail.

Живущая в Лондоне Жасмин попал в заголовки прессы в прошлом году, когда она опубликовала свои данные на сайте Cinderella Escorts в надежде заработать, чтобы начать собственный бизнес.

По данным издания, из трех претендентов победителем оказался «голливудский актер» из Лос-Анджелеса , который обошел в это «гонке» бизнесмена из Мюнхена и живущего в Лондоне футболиста « Манчестер Юнайтед ».

Жасмин рассказала, что побывала на обеде со всеми тремя претендентами, она назвала этот опыт «изумительным».

«Мои родители поддерживали меня с самого начала. Они все знают и со всем согласны», — заявила девушка в интервью изданию.

«Мне 26 лет, и родители знают, что я достаточно взрослая, чтобы решить, что делать со своим телом. Поскольку я уже встречался с актером, и я всегда была его большим поклонником, то больше нервничаю как его фанат, а не из-за того, что потеряю свою девственность», — отметила Жасмин.

«Хотя, кто знает. Может быть, я буду нервничать, когда мы встретимся в отеле», — добпвила девушка.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте аукциона, она добавила: «Я даже не мечтала быть так высоко оцененной за мой лот на торгах. Но больше всего меня поражает, кто именно приобрел лот. Это так удивительно!»