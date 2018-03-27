Голливудский актер купил за 1 млн фунтов ночь с девственницей 

Британская 26-летняя студентка, пообещавшая продать свою девственность по супервысокой цене через интернет-аукцион, получила окончательное предложение в размере 1,2 миллиона евро (1 046 216 фунтов стерлингов), пишет таблоид Daily Mail.
Живущая в Лондоне Жасмин попал в заголовки прессы в прошлом году, когда она опубликовала свои данные на сайте Cinderella Escorts в надежде заработать, чтобы начать собственный бизнес.
По данным издания, из трех претендентов победителем оказался «голливудский актер» из Лос-Анджелеса, который обошел в это «гонке» бизнесмена из Мюнхена и живущего в Лондоне футболиста «Манчестер Юнайтед».
Жасмин рассказала, что побывала на обеде со всеми тремя претендентами, она назвала этот опыт «изумительным».
«Мои родители поддерживали меня с самого начала. Они все знают и со всем согласны», — заявила девушка в интервью изданию.
«Мне 26 лет, и родители знают, что я достаточно взрослая, чтобы решить, что делать со своим телом. Поскольку я уже встречался с актером, и я всегда была его большим поклонником, то больше нервничаю как его фанат, а не из-за того, что потеряю свою девственность», — отметила Жасмин.
«Хотя, кто знает. Может быть, я буду нервничать, когда мы встретимся в отеле», — добпвила девушка.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте аукциона, она добавила: «Я даже не мечтала быть так высоко оцененной за мой лот на торгах. Но больше всего меня поражает, кто именно приобрел лот. Это так удивительно!»
Как сообщал «Ридус», осенью прошлого года 19-летняя модель по имени Жизель выставила на продажу свою девственность. Девушка выручила за свою невинность 2,5 миллиона долларов (150 миллионов рублей). Бизнесмену из Абу-Даби удалось перебить высокую ставку анонимного голливудского актера, который предложил за ночь с девственницей 2,4 миллиона долларов.