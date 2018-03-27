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Пермская гордума запретила устанавливать киоски во дворах жилых домов
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Пермская гордума запретила устанавливать киоски во дворах жилых домов 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Депутаты пермской городской думы поддержали предложение мэрии и запретили размещать киоски и павильоны на придомовой территории многоквартирных домов.
Новые правила предусматривают запрет на установку киосков на придомовых территориях, детских игровых и спортивных площадках, стоянках и границах автомобильных дорог. Из-за вводимых изменений жильцы многоэтажек теперь потеряют возможность зарабатывать на аренде земельных участков, которые они сдавали бизнесменам возле своих домов.
Против новых правил выступили некоторые депутаты Гордумы и общественники. Например, градозащитник Денис Галицкий в своем блоге назвал запрет ничем не обоснованным и предположил, что таким образом администрация убирает с рынка конкурентов.
— Почему-то никто не видит, что муниципалитет просто уничтожает своих конкурентов, ведь он сам предоставляет места для размещения нестационарных торговых объектов на муниципальных землях, — подчеркивает Галицкий.
Несмотря на противоречивые отзывы большинство депутатов поддержали запрет. Администрация города планирует вводить его поэтапно. С 1 июня 2018 года он начнет действовать в центральном районе и с 1 января 2019 года — на остальной территории города. Установленные на придомовой территории киоски будут перенесены.
Ранее краевой Минстрой объявил конкурс на разработку внешнего вида киосков.
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