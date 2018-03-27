В диалоге с селянами. Чем живут крестьяне в Сузунском районе

Неплохого качества асфальтированная дорога ведёт нас по красивейшему смешанному лесу. Летом здесь видимо-невидимо грибов и ягод. Порядка 80 километров от федеральной трассы М-52 — и вот мы в Сузуне

Туристы со всей Сибири и даже иностранцы едут сюда, чтобы посмотреть музей-завод «Монетный двор», основанный Екатериной Второй в 1763 году, Вознесенскую церковь, возведённую в ХIХ веке.

В местном краеведческом музее хранится уникальный экспонат — прижизненное издание книги знаменитого путешественника, чьим именем названа улица в Новосибирске , Петера Палласа «Путешествие по разным провинциям Российской империи». Здесь же — известный далеко за пределами села Сузунский маслосырзавод, снабжающий своей продукцией не только Новосибирскую область , но и соседние регионы и частично даже Москву

Работы маловато

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив — здесь человек свой. Именно тут его впервые избрали депутатом, в 2001 году. Несмотря на занятость, Андрей Иванович находит время, чтобы навещать свой округ. Побывал он в Сузуне на прошлой неделе. Встретился с ветеранами, работниками маслосырзавода, врачами местной ЦРБ.

Светлана Зулина приехала в Сузун 12 лет назад из другого региона. Посёлок свой очень любит — за красивую природу, за добрых людей. Говорит, что здесь многое делают для того, чтобы жизнь становилась лучше: «В прошлом году на ул. Заречной провели воду, сделали хорошую отсыпку». Проблема, по мнению Светланы Зулиной, в посёлке одна — работы маловато. Из-за этого молодёжь уезжает.

Андрей Шимкив знает проблемы Сузунского района не понаслышке. И про дефицит рабочих мест — тоже. Он предлагает расширять производство на маслосырзаводе. Сырья для этого достаточно. Сузун входит в пятёрку лидеров области по производству молока. Председатель Заксобрания рассказал о предусмотренных законодательством налоговых льготах, возможности возместить за счёт облбюджета 25% стоимости приобретаемого нового оборудования. А ведь модернизация — это новые рабочие места, новый уровень зарплат для работников.

Ещё одна возможность создать новые рабочие места, по мнению Андрея Шимкива, — возрождение лесной промышленности.

Владимир Миллер живёт в Сузуне всю жизнь. У него трое детей. Молодой папа мечтает, чтобы в посёлке было больше детских площадок, появился спорткомплекс и кинотеатр. Одно из его желаний скоро сбудется. Андрей Шимкив рассказал о спортивно-оздоровительном комплексе, который в Сузуне возведут уже этим летом: «Сейчас продумываем, какие виды спорта будем там развивать. Тренеров станем привлекать, предоставляя жильё».

Радостной новостью для сузунцев стало и то, что в этом году из 1,5 млрд руб., выделенных области на ремонт сельских дорог, 80 млн руб. — больше всех — пойдёт как раз на дороги Сузунского района.

Кроме дорог, в Сузуне будут ремонтировать школы. Сейчас проектируют новый корпус в школе № 2. Школе № 301 нужен спортзал. Председатель Заксобрания пытается решить проблему в селе Бобровском, где школа «трещит по швам». Учатся в ней 300 детей. На капремонт нужно 48 млн руб.

Новое оборудование

Пожалуй, наиболее эмоциональной получилась встреча с врачами Сузунской ЦРБ. Здесь очень хорошие врачи. Но техническое состояние больницы оставляет желать много лучшего.

С 2011 года сузунцы ждут строительства операционно-реанимационного блока. Проектно-сметная документация, подготовленная семь лет назад, теперь устарела. Её обновление обойдётся в сумму порядка 5 млн руб. Требует реконструкции здание детской больницы. Его строительство начали ещё в 90-е годы прошлого века. Но стройка превратилась в долгострой. Заведующая отделением ГБУЗ НСО «Сузунская центральная районная больница» Елена Дорогина поделилась наболевшим: «Строительство долгостроя завершали быстро, а потому проблем у нас очень много. Крыша протекала. Её перекрыли, но техническая проблема так и осталась. У здания не сделаны отмостки, и сырость идёт в помещения».

Тем не менее в Сузунском районе многое делают для поддержки здравоохранения. Важное достижение района — сохранение во многих поселениях собственного санитарного автотранспорта, что значительно ускоряет доставку людей, нуждающихся в медицинской помощи, в лечебные учреждения.

Врачи-фтизиатры отметили эффективность передвижных рентгеновских комплексов, работа которых позволяет вовремя выявить опасные патологии и начать лечение. Совершенствуется помощь беременным женщинам и новорождённым детям.

Главврач больницы Владимир Утенков поблагодарил за средства в размере 6,5 млн руб., выделенные из облбюджета на приобретение операционной стойки, стола и лампы. И пожаловался на нехватку оборудования — нужны новые наркозно-дыхательные аппараты, эндоскопы, электрокардиографы. Сузунские врачи добились неплохих результатов в лечении инсультов. Но для того, чтобы оказывать высокотехнологичную помощь пациентам, необходимы компьютерные томографы.

Приблизить помощь к людям

Пенсионеры, с которыми встречался Андрей Шимкив, активно расспрашивали про ФАПы. В этом году провели капремонт в медучреждениях Бобровки, Шарчино, Заковряжино. В Заковряжино, по планам, откроется паллиативный центр.

«Я гарантирую, что мы поможем с проектом реанимационно-операционного блока. Со следующего года должно начаться строительство», — сказал спикер Заксобрания.

Относительно ФАПов Андрей Шимкив сообщил, что уже совсем скоро появится амбулатория в Шипуновском районе — там наиболее серьёзная ситуация с медицинской помощью. На очереди — сёла Зорино, Мясниковское. Владимир Утенков при этом выразил общее мнение сельских фельдшеров, что хорошо бы жильё для медработников предоставлять отдельно от ФАПа. Иначе у фельдшеров складывается ощущение, что они живут на работе.

Спикер областного парламента заверил, что будет решать эти вопросы с министром здравоохранения, министром строительства и врио губернатора.

«Если мы все вместе сейчас возьмёмся, поднимем эти вопросы более настойчиво, то, я надеюсь, войдём во все программы, которые есть в области. Тем более что доступное здравоохранение обозначено в Послании президента как один из главных приоритетов работы, и нам обязательно надо улучшать качество медицинской помощи и приблизить её к людям», — заверил земляков Андрей Шимкив.