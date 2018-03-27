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Молчали и крестились: в Ярославле в память о погибших в Кемерово возложили цветы
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Молчали и крестились: в Ярославле в память о погибших в Кемерово возложили цветы 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня в Ярославле прошла траурная акция в память о погибших в кемеровском торговом центре. К памятнику Троицы за Успенским собором первые лица города и области принесли цветы. У памятника выставили стол со свечами, которые могли брать пришедшие. Одним из первых цветы возложил губернатор Ярославской области.
— В память о жертвах трагедии в Кемерово объявляется минута молчания, — произнёс Дмитрий Миронов.
После минуты молчания процессия продолжила класть цветы. Люди подходили к памятнику, молча ставили свечи и крестились. В акции приняли участие представители ветеранских организаций.
Страшный пожар в торговом центре в Кемерово, случившийся 25 марта, по официальным данным, унёс жизни 64 человек. 41 из них — дети.
После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек.
«Троица» вся уставлена цветами и свечами
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