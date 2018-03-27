В Турции сломанный эскалатор «зажевал» мужчину 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Стамбуле мужчина провалился внутрь вышедшего из строя эскалатора, передает Hurriyet. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Инцидент произошел на станции метро «Аязага». На ролике видно, как пассажиры подземки спускаются по остановившемуся эскалатору. В какой-то момент механизм начинает движение, а внутри него возникает дыра из-за отсутствия ступеней.
Из-за внезапного толчка находившиеся на эскалаторе люди упали. Один из мужчин попытался удержаться на краю, однако, сорвался и провалился внутрь механизма.
Спасательная операция продолжалось в течение часа. Мужчину отправили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
По данным СМИ, перед неисправным эскалатором стоял предупреждающий знак, однако люди не обращали на него внимания.