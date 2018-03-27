В Турции сломанный эскалатор «зажевал» мужчину

Инцидент произошел на станции метро «Аязага». На ролике видно, как пассажиры подземки спускаются по остановившемуся эскалатору. В какой-то момент механизм начинает движение, а внутри него возникает дыра из-за отсутствия ступеней.

Из-за внезапного толчка находившиеся на эскалаторе люди упали. Один из мужчин попытался удержаться на краю, однако, сорвался и провалился внутрь механизма.

Спасательная операция продолжалось в течение часа. Мужчину отправили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

По данным СМИ, перед неисправным эскалатором стоял предупреждающий знак, однако люди не обращали на него внимания.