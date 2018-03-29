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Судьбу мандата Армена Карапетяна решили
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Судьбу мандата Армена Карапетяна решили 

АиФ Урал 37 минут назад
Фото: АиФ Урал
В четверг, 29 марта, прошло совещание глав комитетов свердловского ЗС, на котором утверждена повестка предстоящего заседания регионального парламента. Как сообщает источник «АиФ-Урал» на нем было решено поставить вопрос о лишении полномочий Армена Карапетяна.
Основанием для лишения мандата народного избранника стало нарушение антикоррупционного законодательства в части декларирования доходов и имущества. В частности, в одной из деклараций Карапетян не указал двух своих детей. Решение сохранить своего коллегу в своих рядах примут депутаты ЗС на пленарном заседании 3 апреля.
Армен Карапетян стал известен общественности из-за нескольких громких событий. Так, в 2016 году он оказался за рулем своего «Мерседеса» в нетрезвом виде, за что в начале 2017 года был лишен прав и оштрафован. Ранее, фамилия Карапетяна фигурировала в скандале с «похищением» его дочери, сбежавшей с женихом из Верхней Пышмы в Подмосковье. Девушку с не меньшим скандалом — почти с боем — возвращали братья депутата, позже оказавшиеся фигурантами уголовного дела.
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