Судьбу мандата Армена Карапетяна решили

В четверг, 29 марта, прошло совещание глав комитетов свердловского ЗС, на котором утверждена повестка предстоящего заседания регионального парламента. Как сообщает источник «АиФ-Урал» на нем было решено поставить вопрос о лишении полномочий Армена Карапетяна

Основанием для лишения мандата народного избранника стало нарушение антикоррупционного законодательства в части декларирования доходов и имущества. В частности, в одной из деклараций Карапетян не указал двух своих детей. Решение сохранить своего коллегу в своих рядах примут депутаты ЗС на пленарном заседании 3 апреля.