Судьбу мандата Армена Карапетяна решили 

В четверг, 29 марта, прошло совещание глав комитетов свердловского ЗС, на котором утверждена повестка предстоящего заседания регионального парламента. Как сообщает источник «АиФ-Урал» на нем было решено поставить вопрос о лишении полномочий Армена Карапетяна.
Основанием для лишения мандата народного избранника стало нарушение антикоррупционного законодательства в части декларирования доходов и имущества. В частности, в одной из деклараций Карапетян не указал двух своих детей. Решение сохранить своего коллегу в своих рядах примут депутаты ЗС на пленарном заседании 3 апреля.
Армен Карапетян стал известен общественности из-за нескольких громких событий. Так, в 2016 году он оказался за рулем своего «Мерседеса» в нетрезвом виде, за что в начале 2017 года был лишен прав и оштрафован. Ранее, фамилия Карапетяна фигурировала в скандале с «похищением» его дочери, сбежавшей с женихом из Верхней Пышмы в Подмосковье. Девушку с не меньшим скандалом — почти с боем — возвращали братья депутата, позже оказавшиеся фигурантами уголовного дела.