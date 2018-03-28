Депутаты решили забрать мандат у скандального депутата Карапетяна. Но это пока секрет

Сегодня мандатная комиссия свердловского Заксобрания решала судьбу депутатского мандата справоросса Армена Карапетяна . Поводом для разбирательства стала забывчивость народного избранника — он по каким-то причинам не указал в декларации информацию об имуществе его детей. На эти нарушения обратила внимания прокуратура , которая и внесла депутатам представление о лишении Карапетяна мандата.

Заседание проходило в закрытом режиме. И даже после его завершения председатель комиссии Алексей Коробейников отказался озвучивать решение.

— Он сообщил, что рекомендация будет передана председателю Заксобрания, а окончательное решение примут депутаты на очередном заседании, — сообщили E1.RU в пресс-службе регионального парламента.

Но источник E1.RU в Заксобрании сообщил, что комиссия Коробейникова предложила оставить Карапетяна без депутатского мандата.

В конце 2016 года Армена Карапетяна поймали пьяным за рулём. Тот отказался пройти медосвидетельствование. Сам Армен Карапетян в интервью E1.RU заявил, что ехал на пассажирском сиденье, а не за рулём. Однако ГИБДД подтвердила, что за рулём автомобиля был депутат Карапетян. После этого Карапетяна лишили водительских прав на год и семь месяцев.

Только спустя три месяца профильная комиссия Заксобрания решилась-таки обсудить проступок коллеги. Впрочем, сам Карапетян на заседание не явился, а потому, по сути, депутаты осудили табличку Карапетяна, которая, в отличие от депутата, на заседании была.

Впрочем, тогда он сумел сохранить мандат. К тому же произнес на заседании огненную речь.

— Он [Коробейников] плохой мальчик. Если человек не понимает свою работу, то зачем он такие вещи делает?! Он кому решил воспитать? У меня есть пять своих собственных детей. Господь Бог меня благословил, и я участвую в воспитании 134 детей, которых бросили родители. Более 15 лет это делаю. Если у тебя по политике проблема, то это проблема вашей партии, Людмилы Валентиновны. Не знаю, как она с тобой дальше жить будет. С такими чудиками вы далеко не пойдёте, — заявил депутат.

Очевидно, что и в ближайший вторник, когда депутаты будут решать судьбу мандата, Карапетян молчать не станет.