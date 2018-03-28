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Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо
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Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
По воле «медведей».
Мандатная комиссия свердловского Заксобрания 28 марта в 14.00 рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Армена Карапетяна. Соответствующее представление из-за неточностей в декларации о доходах за 2016 год внесла прокуратура.
По данным источника «Уралинформбюро», мандатная комиссия вынесет рекомендацию о досрочном прекращении депутатских полномочий Карапетяна. «Решение уже состоялось. Поскольку »Единая Россия" представлена в ЗакСо большинством голосов, депутаты однозначно проголосуют за лишение мандата", — уверен собеседник агентства.
Он также сообщает, что Армен Карапетян надеялся найти поддержку у гендиректора "УГМК-Холдинга" Андрея Козицина, однако тот по каким-то причинам отказал в поддержке.
После рассмотрения мандатной комиссией вопрос о прекращении депутатских полномочий Карапетяна будет вынесен на заседание Заксобрания 3 апреля.
Стоит напомнить, что в региональный парламент поступило представление о прекращении полномочий нескольких депутатов, допустивших неточности при заполнении декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Этот факт позднее подтвердила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина.
Ранее по теме: Прокуратура копает под депутатов свердловского Заксобрания В свердловском ЗакСо проверят депутатов с «забракованными» декларациями
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