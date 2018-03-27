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Как выбрать огнетушитель?
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Как выбрать огнетушитель? 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сначала надо себя спросить, а куда нам нужен огнетушитель? В квартиру? В машину? На дачу? Т.е. определиться с размерами и сложностью того, что мы собираемся тушить.
Затем самое время задуматься над тем, а что мы будем тушить? Твердые поверхности, электроприборы, газы, жидкости?
Ответив на эти вопросы, можно определиться с количеством и объемом. Кстати, 2 огнетушителя с более низкими характеристиками не заменят 1 огнетушитель с более высокими характеристиками.
Порошковые огнетушители наиболее распространенные. Самые дешевые, хотя и довольно эффективные. Тушат почти все, однако, и минусов у этого типа огнетушителей предостаточно. К тому же они вредны для здоровья, портят вещи и могут отказать в самый неподходящий. Такие огнетушители лучше всего подойдут в автомобиль.
Углекислотный огнетушитель в меньшей степени обладает недостатками порошкового, но и стоят они дороже. Чаще всего такие огнетушители используют для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением до 10000 В, в музеях, архивах, библиотеках. Кстати, они тоже могут в самый неподходящий момент отказать: просто окажутся пустыми.
Водные огнетушители, возможно, самые эффективные, но и самые дорогие. Кстати, ими вполне можно тушить электроприборы под напряжением (до 1000 В), несмотря на несовместимость воды и электричества. К тому же этот тип огнетушителей экологически безопасен, а ущерб от него минимален. К недостаткам водных огнетушителей можно отнести то, что их нельзя использовать для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, бурно реагирующих с водой.
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