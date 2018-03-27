Непредсказуемость была «товарным знаком России», но Трамп отобрал и это преимущество

Президентские выборы, которые состоялись в России 18 марта, показались финнам довольно необычными.

Конечно, в зависимости от того, с чем сравнивать. Если не ограничиваться одними только так называемыми западными странами, то такой стиль проведения выборов покажется довольно известным. Оппозиции не дают необходимых возможностей, а у СМИ нет необходимой свободы. Результаты выборов предрешены благодаря подбору кандидатов.

Россия и по другим критериям кажется вполне обычной страной. Учитывая уровень свободы слова, коррупции и уровень эффективности судебной власти, Россия находится на среднем уровне.

Конечно, у России есть свои особенности: большая территория, природные ресурсы, ядерное оружие и статус страны-победителя во Второй мировой войне. Для Финляндии Россия становится особенной страной еще и по причине соседства.

Тем не менее, по сравнению с большей частью мира странными кажутся именно Финляндия и другие страны Северной Европы, а теперь также и Эстония — и вовсе не Россия.

В России способы государства использовать свою власть не так прозрачны. За кулисами может происходить много всего такого, последствия чего поражают.

Подозрения в отравлении нервно-паралитическим веществом в Великобритании , попытки повлиять на выборы в других странах и кибератаки с легкостью создают образ механизмов, способных даже на колдовство.

Однако поразительные по своим результатам трюки удаются не всегда. Если бы российское государство было настолько искусным, насколько активно об этом рассуждают в многочисленных спекуляциях, по соседству с Финляндией была бы одна из самых богатых и развитых стран мира.

Во внешней политике за последние годы Россия смогла вновь стать объектом внимания остальных стран мира. Россия применяет силу в центре Европы и по-прежнему является важным игроком на Ближнем Востоке. Хотя идеи коммунизма рухнули, у России есть политические друзья и сторонники во многих странах.

Если цель Владимира Путина заключалась в том, чтобы заставить остальные страны снова вспомнить о России, то он в этом преуспел.

Еще в начале этого десятилетия политики, чиновники и исследователи не считали важным следить за развитием событий в стране. Теперь Москва Крым вновь выделяются на карте мира. Для этого потребовались жертвы. Только со временем можно будет сказать точно, обходится проект сверхдержавы слишком дорого, или Путину все же удалось удачно разыграть плохую карту.

Путин неоднократно удивлял руководителей других стран. Об успехах внешней политики России и силовой политики страны складывают легенды.

Альтернативную точку зрения о том, что будет происходить после выборов, предлагает Кадри Лиик (Kadri Liik). Лиик — эстонский журналист и исследователь, которая сейчас работает в исследовательском подразделении Европейского совета по международным отношениям.

Лиик пишет, что многое пошло совсем не так, как планировала Москва. Запад отреагировал на оккупацию Крыма жестче, чем ожидалось, и добиться отмены санкций не удалось. Инвестиции Китая должны были закрыть образовавшуюся брешь, но все вышло иначе.

Ожидалось, что на выборах президента США одержит победу Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), которая будет проводить строгую антироссийскую линию. Клинтон проиграла.

Считалось, что Дональд Трамп (Donald Trump) будет президентом, благосклонно относящимся к России, но отношения России и США стали более прохладными — несмотря на то, кто стал президентом.

После долгового кризиса ЕС должен был споткнуться на брексите, но Евросоюзу все же удалось найти некий смысл существования. Даже Украина не пала, хотя коррупция и плохая экономика — неважная основа для строительства страны.

В последние годы главной характеристикой России была непредсказуемость. Управляемый Трампом Белый дом отнял у России это конкурентное преимущество.

Владимир Путин и его ближайшее окружение сейчас тщательно продумывают, что следует делать дальше.

Путин не производит впечатления специалиста в экономике, но каждый раз, когда ему приходится разбираться в ее проблемах, он получает одни и те же советы.

Обходных путей к счастью не существует. Важно привести в хорошее состояние основы экономики. В этом поможет привлечение инвестиций и специалистов из других стран.

Этот принцип годится любым странам, а не только самым развитым.