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«Визави с миром». Киновед Ирина Павлова о российском кинематографе и ММКФ
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«Визави с миром». Киновед Ирина Павлова о российском кинематографе и ММКФ 

РИА Новости 1 час назад
«Визави с миром». Киновед И. Павлова о российском кинематографе и о ММК Часть 1Речь в программе также пойдет о ситуации в российском кинематографе — о телевизионных сериалах и о фильмах, которые были в прокате в последнее время, о том, допустим ли вымысел в художественных фильмах, основанных на реальных событиях, о недавней церемонии награждения премии «Оскар» в США и о том, что происходит сегодня во французском и итальянском кинематографе.
"Визави с миром". Киновед И. Павлова о российском кинематографе и о ММК Часть 2 Гость программы: киновед, кинокритик Ирина Павлова.
Ведущий: Армен Оганесян.
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