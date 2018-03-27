«Визави с миром». Киновед Ирина Павлова о российском кинематографе и ММКФ

«Визави с миром». Киновед И. Павлова о российском кинематографе и о ММК Часть 1Речь в программе также пойдет о ситуации в российском кинематографе — о телевизионных сериалах и о фильмах, которые были в прокате в последнее время, о том, допустим ли вымысел в художественных фильмах, основанных на реальных событиях, о недавней церемонии награждения премии «Оскар» в США и о том, что происходит сегодня во французском и итальянском кинематографе.

"Визави с миром". Киновед И. Павлова о российском кинематографе и о ММК Часть 2 Гость программы: киновед, кинокритик Ирина Павлова.

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