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Глава управы Сергей Бахров встретится с жителями района Сокол 18 апреля
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Глава управы Сергей Бахров встретится с жителями района Сокол 18 апреля 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Жителей района Сокол приглашают на плановую встречу руководства района с населением 18 апреля. Задать вопрос главе управы Сергею Бахрову и другим участникам можно в здании центра соцобслуживания.
Как уточнили в префектуре САО, на этот раз тема мероприятия — «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период».
Обсуждение пройдет по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1 (здание филиала «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой»). Начало в 19.00. (ео)
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