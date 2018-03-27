Глава управы Сергей Бахров встретится с жителями района Сокол 18 апреля

Жителей района Сокол приглашают на плановую встречу руководства района с населением 18 апреля. Задать вопрос главе управы Сергею Бахрову и другим участникам можно в здании центра соцобслуживания.

Как уточнили в префектуре САО, на этот раз тема мероприятия — «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период».

Обсуждение пройдет по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1 (здание филиала «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой»). Начало в 19.00. (ео)