На смену сердитому коту: Луху из Китая — самая грустная кошка в

Ну-ка, подвинься, кот Ворчун (Grumpy Cat)! Печальная киска Луху (Luhu) стала новой звездой Instagram благодаря своей невыразимо унылой мордашке.

Кошкам в принципе неплохо живется. Они спят весь день, бесплатно кормятся, и их гладят, когда они этого потребуют. Тем не менее, судя по фоткам в Instagram, даже такое безбедное существование по душе далеко не всем кошачьим.

Серая полосатая кошечка Луху живет в столице Китая Пекине вместе со своей преданной хозяйкой Мэгги Лиу и кучей братьев и сестер. Однако хотя у них общие родители, только у Луху такой вечно нечастный вид, который сделал ее хитом в соцсетях. А трогательное выражение бездонных глаз напоминает поклонникам котика в сапогах из мультиков про Шрэка.

Пока что в мире знаменитых зверюшек бераздельно царил Ворчун, с которым никто не мог тягаться. Но сейчас его положение пошатнулось.

С тех пор как обожающая ее владелица начала выкладывать в Instagram (@lanlan731) фотки своей любимицы, на нее за короткое время подписалась уже 171 тысяча человек. Из-за хмурых бровей и опущенных вниз глаз кажется, что Луху пребывает в постоянной тоске.

Если бы кошки могли плакать, то Луху выглядит так, что вот-вот разрыдается. Даже вечеринка по случаю дня ее рождения не развеселила несмеяну в праздничном колпачке.

Правда, иногда, когда она о чем-то задумывается, ее выражение слегка смягчается. Интересно, о чем или о ком она мечтает?

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