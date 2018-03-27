В Адыгее набирают популярность компьютерные курсы для пенсионеров

В республике такие курсы ведут несколько учреждений. Везде они бесплатные. В частности, на днях на факультете управления МГТУ возобновилось обучение очередной группы пенсионеров по программе «Современные информационные технологии».

«Пенсионеры освоят принципы работы с основными программами, научатся пользоваться ресурсами Интернета: скачивать любимые песни и кинофильмы, размещать фото в соцсетях, создавать электронную почту, пользоваться скайпом. На занятиях каждому учащемуся помогает студент-волонтёр», — рассказала ректор МГТУ Саида Куижева.