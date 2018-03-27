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За нанесение вреда среде обитания коренным народам выплатят компенсации
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За нанесение вреда среде обитания коренным народам выплатят компенсации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство сможет утверждать порядок и методику возмещения убытков, причинённых коренным малочисленным народам (КМН) России в результате нанесения ущерба их исконной среде обитания. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
По словам заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Павла Семёнова, необходимость разработки законопроекта обусловлена многочисленными обращениями коренных малочисленных народов, а также поручениями президента и правительства.
Он пояснил, что территории, где проживают малые коренные народы России, являются важнейшими стратегическими регионами, где хранятся углеводороды, залежи золота, серебра, алмазов, платины, чёрные и цветные металлы, редкоземельное сырьё и ряд других полезных ископаемых.
«Эти регионы рассматриваются прежде всего как высокоперспективные регионы с точки зрения освоения природных ресурсов. Поэтому не секрет, что порой возникают конфликтные ситуации между предприятиями, которые добывают ресурсы, и коренными малочисленными народами», — сказал он.
Семёнов отметил, что сегодня в законе уже закреплено право коренных малочисленных народов на получение соответствующих выплат, однако в большинстве случаев возмещение происходит не объективно, и право на сохранение исконной среды обитания КМН обеспечивается не в полной мере.
Глава Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов отметил, что принятие законопроекта очень важно для коренных малочисленных народов.
«Это повысит уровень защищённости народов в резекции их права на получение выплаты убытков. Ко второму чтению мы обсудим со всеми общественными организациями и депутатским корпусом методику и порядок этих выплат», — сказал депутат.
Сегодня в России проживает 316 тысяч представителей коренных малочисленных народов, из них более 80 процентов живёт на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.
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