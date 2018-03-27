В России на рынке труда наблюдается восстановление после кризиса

Аналитики на основе статистических данных Росстата за период с 2010 по 2017 год сделали заключение, что рынок труда России выходит из кризиса. По сравнению с 2010 годом, когда уровень безработицы был выше, чем уровень официально занятых граждан, в начале 2018 года отмечается зеркальное изменение графика: теперь количество безработных стало меньше, чем трудоустроенных, хотя вилка между этими линиями все же еще не достаточно большая.

Эксперты jobsora.com обращают внимание на то, что сейчас отмечается рост вакансий рабочих специальностей. С развитием промышленного сектора на многих предприятиях требуются квалифицированные рабочие, которые смогут выполнять сложные операции. При этом за последние 10 лет численность рабочей силы сократилась с 76,3 млн человек до 75,8 млн человек. Это происходило на фоне снижения численности рабочих: с 2006 года количество мужчин в возрасте 16-59 лет и женщин в возрасте 16-54 лет уменьшилось.

Следует учесть, что сокращение рабочих произошло отчасти из-за того, что уволились пенсионеры, которые после выхода на пенсию продолжали работать на своих прежних рабочих местах. Однако после отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам для них более выгодным оказалось прекратить трудовую деятельность, поэтому данный сектор резко потерял часть своих специалистов.

С другой стороны, важно учитывать, что рынок труда готов предоставить работу тем нуждающимся, кто имеет специальное образование и достаточную квалификацию в узкой сфере деятельности. Молодые специалисты, выходящие из учебных заведений с дипломами, хотя и не имеют опыта работы, все же получают важное преимущество перед своими старшими товарищами. Они более адаптированы к современным условиям и с готовностью осваивают новые области. Они способны применять полученные знания на практике, поэтому могут рассчитывать на достаточно быстрый карьерный рост.

По сравнению с состоянием рынка в начале 2000-х годов в России на рынке труда произошли колоссальные сдвиги. Длительный кризис, который вынуждал людей искать работу и соглашаться на варианты с низкой заработной платой, миновал. Теперь соискатели более внимательно изучают предложения и соглашаются на те из них, которые дают преимущества или возможности для карьерного роста. В секторе рабочих специальностей также отмечается смещение в сторону повышения заработной платы квалифицированным специалистам.