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В Воронежской области полицейские отработали приемы контраварийной езды на ледовой площадке
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В Воронежской области полицейские отработали приемы контраварийной езды на ледовой площадке 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне по инициативе директора спортивного комплекса «Белый колодец», члена Общественного совета при ГУ МВД по Воронежской области Алексея Филимонова, в рамках деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, на специально подготовленной ледовой площадке комплекса прошли тренировки полицейских специализированной роты ДПС УГИБДД оперативного реагирования главка.
На протяжении нескольких часов, под руководством опытного инструктора с многолетним стажем — Николая Селезнева, на территории спортивного комплекса сотрудники полиции смогли отработать навыки езды на ледовой площадке: опасные развороты, «змейки», экстренное торможение, контролируемый занос.
В завершении мероприятия, Алексей Филимонов, как руководитель и общественник, выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с целью повышения уровня и качества мастерства полицейских на постоянной основе, не только в зимний период, но и летом. Ведь умение виртуозно управлять автомобилем, неотъемлемое качество для любого полицейского, и необходимо как при организации безопасности дорожного движения, так и для пресечения противоправных деяний.
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