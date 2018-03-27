В Воронежской области полицейские отработали приемы контраварийной езды на ледовой площадке

На протяжении нескольких часов, под руководством опытного инструктора с многолетним стажем — Николая Селезнева , на территории спортивного комплекса сотрудники полиции смогли отработать навыки езды на ледовой площадке: опасные развороты, «змейки», экстренное торможение, контролируемый занос.

В завершении мероприятия, Алексей Филимонов, как руководитель и общественник, выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с целью повышения уровня и качества мастерства полицейских на постоянной основе, не только в зимний период, но и летом. Ведь умение виртуозно управлять автомобилем, неотъемлемое качество для любого полицейского, и необходимо как при организации безопасности дорожного движения, так и для пресечения противоправных деяний.