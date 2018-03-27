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Польша построит забор на границе для борьбы с АЧС
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Польша построит забор на границе для борьбы с АЧС 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Польша намерена в сентябре приступить к строительству на своей восточной границе забора длиной почти 1 тыс. км с целью воспрепятствовать передвижению кабанов, переносящих африканскую чуму свиней (АЧС), заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.
"На заседании постоянного комитета совета министров рассмотрят план сооружения такого заграждения. Мы полагаем, что строительство начнется уже в этом сентябре", — отметил Юргель, сообщает ТАСС. По словам министра, забор из металлической сетки защитит польских кабанов от контактов с их сородичами из Белоруссии и Украины.
Высота забора составит около двух метров. При этом сетку закопают в землю еще на полметра, чтобы кабаны не могли ее подрыть и соорудить нечто вроде подземного хода.
Строительство забора завершат за два-три месяца. Стоимость сооружения оценивают в 300 млн злотых ($88 млн). Забор начнут возводить одновременно в разных местах, чтобы перекрыть существующие кабаньи тропы, затем забор замкнут в одну сплошную линию. Юргель утверждал в феврале, что стоимость сооружения не превысит 150 млн злотых ($44 млн).
Первые случаи АЧС отмечены в Польше в феврале 2014 г. С тех пор Главная ветеринарная инспекция Польши отметила свыше ста случаев заболевания АЧС у домашних свиней. У кабанов это заболевание встречалось почти в десять раз чаще (1267 случаев). Специалисты утверждают, что риску возникновения АЧС наиболее подвержены юго-восточные районы Польши, граничащие с Украиной.
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