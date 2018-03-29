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В Воронеже продолжат установку «умных светофоров»
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В Воронеже продолжат установку «умных светофоров» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В перспективе опыт планируется «растиражировать» и в другие регионы. Внедрение системы «умных светофоров» продолжится в Воронеже. Об этом стало известно после встречи с полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки в среду, 28 марта. Кроме того, воронежский опыт планируется «растиражировать»в другие регионы страны. Японская сторона провела оценку эффективности внедрения системы ARTEMIS («умные светофоры») в начале 2018 года. Предварительно, транспортные потоки увеличились на 28%. Однако сейчас специалисты работают над дополнительной корректировкой и тестированием системы — вероятно, ожидался больший эффект. Кроме того, некоторые воронежцы и вовсе отмечают, что «умные светофоры» хорошо работают, когда заторов нет, но в часы пик они только усложняют движение. О том, что «умные» светофоры установит японская компания Kyosan Electric, стало известно в феврале 2017 года. Она инвестировала в монтаж светофорных объектов 30 млн рублей, еще 4 млн вложил в установку опор городской бюджет. По предварительным прогнозам, система «умных светофоров» позволит на 20% сократить для воронежцев время в пути и очереди на перекрёстках и на 5-10% — снизить количество выхлопных газов. Систему из 145 светофоров запустили в конце января 2018 года. Тогда же власти Воронежа сообщали, что японскую систему могут внедрить на улицах Брусилова, Димитрова, 20-летия Октября и Кольцовской.
Екатерина Трещикова
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